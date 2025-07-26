Şanlıurfa'da Sıcaklık Rekoru! Termometreler 55 Dereceyi Gördü

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden olan Şanlıurfa'da termometreler bugün 55 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik görüldü.

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Şanlıurfa'da Sıcaklık Rekoru! Termometreler 55 Dereceyi Gördü
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Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 55 dereceyi gösterirken sıcaktan korunmak isteyenler, yeşil alanlarda, parklarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti. Bazı vatandaşların şapka ve şemsiye kullanarak sıcaktan korunmaya çalıştığı gözlendi.

SOKAKLAR BOŞALDI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin toplandığı son durakta bekleyen vatandaşlar ise soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinledi. Sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinliğin olduğu görüldü.

Yetkililer, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

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Kaynak: AA

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