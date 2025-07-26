Akdeniz'de Girit Adası Açıklarında Deprem

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Akdeniz'de Girit Adası Açıklarında Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 29.8 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Muğla Deprem
Son Güncelleme:
Şanlıurfa'da Sıcaklık Rekoru! Termometreler 55 Dereceyi Gördü Şanlıurfa'da Sıcaklık Rekoru! 55 Dereceyi Gördü
Elazığ'da İş Cinayeti: Çalıştığı İnşaatın 4. Katından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti Elazığ'da İş Cinayeti: Çalıştığı İnşaatın 4. Katından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Aşağılık Kompleksine Sahip Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor Aşağılık Kompleksine Sahip Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
Beyaz Altın Olarak Biliniyor, Ölmüş Orkidelere Bile Can Veriyor! İşte Bahçıvanların Sırrı Beyaz Altın Olarak Biliniyor, Ölmüş Orkidelere Bile Can Veriyor! İşte Bahçıvanların Sırrı
ÇOK OKUNANLAR
Deliler Fayı'nda Kritik İnceleme! İki İli Tehdit Ediyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Riski Var mı? Deliler Fayı'nda Kritik İnceleme
MSB Acı Haberi Duyurdu! İskenderun'da 2 Şehit! Ölüm Nedenleri Belli Oldu İskenderun'da 2 Şehit! Ölüm Nedenleri Belli Oldu
Altın Çağı Geride Kaldı, Türkiye’den Kaçış Başladı! Üretici Gidiyor, Sektör Alarm Veriyor Altın Çağı Geride Kaldı, Türkiye’den Kaçış Başladı! Üretici Gidiyor, Sektör Alarm Veriyor
Fenerbahçe Stadının Adı Resmen Değişti! Fenerbahçe Stadının Adı Resmen Değişti!
Adli Tıp'tan Murat Çalık Açıklaması! CHP'den Jet Tepki: 'Vicdanınızı Ne Zaman Devreye Sokacaksınız?' Adli Tıp'tan Murat Çalık Açıklaması