Akdeniz'de Girit Adası Açıklarında Deprem
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 29.8 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 26, 2025
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/WWxgk2TGRK
26.07.2025, 16:50:52 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 29.8 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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