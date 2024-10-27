Şenyaşar ve Yıldız Aileleri Arasında Barış Yemeği: 6 Yıllık Husumet Son Buldu!

Türkiye’de 2018 seçimlerinde DEM Partili Şenyaşar ailesinden üç, AKP’li Yıldız ailesinden bir kişinin ölümüyle başlayan husumet, bugün gerçekleştirilen barış yemeğiyle sonlandı.

AKP VE DEM PARTİ'NİN ÇABALARI SONUÇ VERDİ

Altı yıldır süren husumeti sonlandırmak için organize edilen barış yemeği Şanlıurfa’da düzenlendi.

Yemekte AKP tarafını temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AKP Şanlıurfa milletvekilleri yer aldı.

DEM Parti’yi temsilen ise TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Şanlıurfa milletvekilleri yemekte hazır bulundu.

Ayrıca etkinliğe, Şanlıurfa Barosu ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de davet edildi.

EL SIKIŞTILAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP ve DEM Partililerin de aralarında bulunduğu birçok davetli barış yemeğinde buluştu.

Yapılan konuşmaların ardından İki aileyi temsilen DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar ile AKP MKYK üyesi İbrahim Halil Yıldız el sıkıştı, o esnada barışmaya öne ayak olan siyasi isimler de kürsüde yer aldı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Öte yandan barış yemeği öncesi salonda ve çevrede polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Yemeğe katılacak vatandaşlar, polis koruma noktalarında üstleri aranarak içeri girebildi.

Kaynak: AA-ANKA