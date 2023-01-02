Şenyaşar ailesinin Adalet Nöbeti 665'inci gününde: 'İnsanım diyen herkese bir gün lazım olacak'

AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ve korumalarının saldırısında yakınlarını kaybeden Ferit Şenyaşar başlattıkları Adalet Nöbeti'nin 665'inci gününde yaptığı açıklamada "Katliama ve bu adaletsizliğe sessiz kalan seçilmişler Urfa'da halk içine çıkamıyor" diye konuştu.

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Şenyaşar ailesinin Adalet Nöbeti 665'inci gününde: 'İnsanım diyen herkese bir gün lazım olacak'

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 2018’deki genel seçimler öncesinde AKP’li Halil İbrahim Yıldız’ın korumaları ve akrabaları tarafından Esvet ve Adil Şenyaşar’ın Suruç Devlet hastanesinde öldürülmesine ilişkin olayda soruşturma 4 yılda tamamlanırken saldırılarla ilgili yargıya siyasi müdahale ve faillerin korunduğu iddiaları nedeniyle eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar ile saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar’ın Şanlıurfa Adliyesi önünde 9 Mart 2021’de başlattığı Adalet Nöbeti 665'inci gününe girdi. Katliama ilişkin esnaf ziyaretinde ve hastanede meydana gelen olaylar hakkında dosyaların ayrılması tepkilere neden olmuştu.

"KATLİAMA VE ADALETSİZLİĞE SESSİZ KALAN SEÇİLMİŞLER HALK İÇİNE ÇIKAMIYORLAR"

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre; Şenyaşar ailesi, Suruç'taki evlerinden yola çıkarak, geldikleri adliye önünde astıkları pankart ve taşıdıkları "Adalet" yazılı dövizle nöbet eylemine başladı. 

Eylemde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ferit Şenyaşar, 2023 yılına da Adalet Nöbeti ile girdiklerini belirterek, bu adaletsizliğe göz yumanların kaybedeceğini ifade etti.

Şenyaşar, "AKP döneminde bu adaletsizlik, bu hukuksuzluk, bu katliam yapıldı, bunun bir an önce giderilmesini istiyoruz. Bütün muhalefet partileri bize söz verdi. 'Eğer iktidara gelirsek bu adaletsizliği çözeceğiz' dediler. Biz haklıyız, mücadelemizi milyonlar takip ediyor. Urfa halkı davamıza sahip çıkmıştır. Katliama ve bu adaletsizliğe sessiz kalan seçilmişler Urfa'da halk içine çıkamıyor. Çünkü çıktıklarında onlara adliye önünü gösteriliyor. 'Gidin o adaletsizliği çözüp yanımıza gelin' diyorlar. Taleplerimiz şahsi değildir. İnsanım diyen herkese bir gün lazım olacaktır. Talebimiz adalettir" diye belirtti. 

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