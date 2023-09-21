Sendika üyeliği nedeniyle işten atılan madenci, şirketin çatısına çıktı: '20 günlük çocuğumu hastaneye götüremedim'

Sendikaya üye olduğu gerekçesiyle işten atılan madenci, şirketin çatısına çıktı. 4 saatin sonunda, görüşmeler olumlu sonuç verirken, madenci Gündoğan çatıdan indirildi.

Son Güncelleme:

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na (Bağımsız Maden-İş) üye olduktan sonra Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri A.Ş. tarafından işten çıkarılan Ramazan Gündoğan isimli madenci, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Soma Linyit İşletmeleri’nin çatısına çıkarak, işe iadesini istedi.

Bağımsız Maden İş’ten yapılan paylaşımda, “3.5 ay önce uydurma gerekçelerle işten çıkartılan temsilcimiz Ramazan Gündoğan hala TKİ binasının çatısında. İtfaiye ve polis geldi fakat hala bir yetkili yok. Kimse Ramazan’a olabileceklerin altından kalkamaz!” ifadeleri kullanıldı.

Çıktığı binanın çatısından seslenen madenci Gündoğan ise, “Herkes akşam evine ekmek götürüyor ben 20 günlük çocuğumu Manisa’ya hastaneye götüremedim 8 yaşında çocuğuma okul çantası alamadım. Benim 20 günlük çocuğumun hakkıyla mı zengin olacaklar, o koltuklarda oturacaklar” dedi.

Sendikadan, yapılan yeni bir paylaşımda ise, görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve Gündoğan’ın çatıdan indiği bildirildi.

Açıklamada, detayların ilerleyen vakitte paylaşılacağı bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Sendika Maden Çocuk
Son Güncelleme:
Lahanaları ziyan etmeden turşu hazırlama tekniği! 25 yıllık turşucunun lezzet tüyosu Lahanaları ziyan etmeden turşu hazırlama tekniği! 25 yıllık turşucunun lezzet tüyosu
AKP yanlısı yazar Tanrıkulu'nu 'CIA ajanı' ilan edeyim derken İbrahim Kalın'ı ateşe attı: Yazışmalar ortaya çıkmıştı AKP yanlısı yazar Tanrıkulu'nu 'CIA ajanı' ilan edeyim derken İbrahim Kalın'ı ateşe attı
AKP'ye yakın yazardan Erdoğan'a 'Ümit Özdağ'ı bitir' çağrısı: 'FETÖ'cülerin akıbeti bekliyor' AKP'ye yakın yazardan Erdoğan'a 'Ümit Özdağ'ı bitir' çağrısı
Çiçek yaprakları parlatan ve solmayı durduran tüyo! Dibine koyun yetiyor.. Çiçek yaprakları parlatan ve solmayı durduran tüyo! Dibine koyun yetiyor..
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Şimşek fahiş kiralar için atılacak adımları açıkladı Mehmet Şimşek fahiş kiralar için atılacak adımları açıkladı
Asgari ücretle çalışanları ilgilendiriyor: Yüksek emekli maaşı için formül ortaya çıktı Yüksek emekli maaşı için formül ortaya çıktı
İslam Memiş altın almak isteyenleri uyardı, tarih verdi: Son günler, fırsatı kaçırmayın İslam Memiş altın almak isteyenleri uyardı, tarih verdi: Son günler, fırsatı kaçırmayın
İddia: İYİ Parti, Antalya'da eski MHP milletvekilini aday gösterecek İYİ Parti, Antalya'da eski MHP milletvekilini aday gösterecek
İsmail Saymaz: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tuhaf gelişmeler yaşanıyor, kritik bir bilgiye ulaştım 'Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tuhaf gelişmeler yaşanıyor'