Sendika üyeliği nedeniyle işten atılan madenci, şirketin çatısına çıktı: '20 günlük çocuğumu hastaneye götüremedim'

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na (Bağımsız Maden-İş) üye olduktan sonra Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri A.Ş. tarafından işten çıkarılan Ramazan Gündoğan isimli madenci, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Soma Linyit İşletmeleri’nin çatısına çıkarak, işe iadesini istedi.

Bağımsız Maden İş’ten yapılan paylaşımda, “3.5 ay önce uydurma gerekçelerle işten çıkartılan temsilcimiz Ramazan Gündoğan hala TKİ binasının çatısında. İtfaiye ve polis geldi fakat hala bir yetkili yok. Kimse Ramazan’a olabileceklerin altından kalkamaz!” ifadeleri kullanıldı.

Ramazan sabah saat 6’dan beri hala çatıda ve hala bir yetkili yok!



3.5 ay önce uydurma gerekçelerle işten çıkartılan temsilcimiz Ramazan Gündoğan hala TKİ binasının çatısında. İtfaiye ve polis geldi fakat hala bir yetkili yok. Kimse Ramazan’a olabileceklerin altından kalkamaz! pic.twitter.com/RXTw1RhtMx — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) September 21, 2023

Çıktığı binanın çatısından seslenen madenci Gündoğan ise, “Herkes akşam evine ekmek götürüyor ben 20 günlük çocuğumu Manisa’ya hastaneye götüremedim 8 yaşında çocuğuma okul çantası alamadım. Benim 20 günlük çocuğumun hakkıyla mı zengin olacaklar, o koltuklarda oturacaklar” dedi.

“Benim 20 günlük çocuğumun hakkıyla mı zengin olacaklar, o koltuklarda oturacaklar.”



Patron sarı sendika iş birliği nedir tüm sadeliğiyle anlatıyor Ramazan.



7 yıldır hakkında tek bir tutanak dahi olmayan Ramazan Gündoğan neden işten atıldı cevap verebilecek bir kişi var mı? pic.twitter.com/nfKrj1MqSx September 21, 2023

Sendikadan, yapılan yeni bir paylaşımda ise, görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve Gündoğan’ın çatıdan indiği bildirildi.

Görüşmeler olumlu sonuçlandı. Ramazan kardeşimiz çatıdan sağ salim indirildi. Detayları birazdan sendikamızdan yapılacak açıklama ile sizlerle paylaşacağız. Ramazan’ın sesini duyan duyuran herkes var olsun. pic.twitter.com/KF9lwAHtry September 21, 2023

Açıklamada, detayların ilerleyen vakitte paylaşılacağı bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem