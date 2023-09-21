AKP'ye yakın yazardan Erdoğan'a 'Ümit Özdağ'ı bitir' çağrısı: 'FETÖ'cülerin akıbeti bekliyor'

İktidara yakın köşe yazarı Fuat Uğur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Ümit Özdağ'ı' bitirme çağrısında bulundu.

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AKP'ye yakın yazardan Erdoğan'a 'Ümit Özdağ'ı bitir' çağrısı: 'FETÖ'cülerin akıbeti bekliyor'

Kamuoyu gündemi dün Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak’ın da aralarında olduğu ve ‘halkı kin ve düşmanlığa teşvik’ suçlamasıyla gözaltına alınmasıyla meşgulken, TV100 yazarı Fuat Uğur, sığınmacı karşıtlığı ile bilinen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve beraberindekileri de Fetullahcıların akıbetinin beklediğini yazdı.

Fuat Uğur yazısında Erdoğan’a, çağrıda bulunarak ‘Bu defteri bir an önce kapatın lütfen’ diye yazdı.

Uğur, yazısında Erdoğan’ın sabırlı olduğunu ancak biriktirdiğini vurgulayarak, ‘Biteceğin anı sana hazırlatır’ yorumunda bulundu.

Uğur yazısında, “Ne demek istediğimi sanırım Ümit Özdağ anlamıştır. Geçmişe baksın, hatıralar dile gelecektir. Bazı dostlarım 'Ümit Özdağ’ı bırak, ne söyleyeceksen onun patronlarına söyle' diyor. Ama onlar zaten biliyor Ümit Özdağ’ı gelecekte ne beklediğini. Tıpkı geçmişini bildikleri gibi. Bilmeyen Ümit Özdağ. Çünkü patronlarının amacı Türkiye’yi durdurmak” dedi.

Uğur, korku ikliminin müsebbibini de Ümit Özdağ olarak işaret etti ve Erdoğan’a şu çağrıda bulundu:

"BİR ÇAĞRIM VAR; SAYIN CUMHURBAŞKANI’NA:

FETÖ’nün cesameti belliydi.

Bu ise cürmü kadar yer yakacak türden.

Ama çevreyi fena kokutuyor.

Bu defteri bir an önce kapatın lütfen. Fazla beklemeye gerek yok."

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Ümit Özdağ Zafer Partisi göçmen Fuat Uğur Recep Tayyip Erdoğan
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