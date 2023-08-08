Şelale havuzuna düşen araçta can pazarı

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde şelale kıyısındaki bir araç, içinden kızını kurtarmaya çalışan babayla birlikte suya düştü. O anlar amatör kameraya yansırken, can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Son Güncelleme:
>

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletindeki Lodhiya Kund şelalesinin kenarında bulunan park halindeki bir araç, kayarak suya düştü. Aracın kaydığı sırada 13 yaşındaki kızını kurtarmaya çalışan baba da şelaleden aşağı savruldu. Araçta korku dolu anlar yaşayan kız çocuğunun ve sudaki babasının yardımına çevredekiler koştu. O anlar amatör kamera yansırken, baba-kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Bagaj kapağı zorla kapatıldıktan sonra kaymaya başladı”

Polisten yapılan açıklamada, “Araba şelale havuzunun çok yakınına park edilmişti. Aracın, bagaj kapağının zorla kapatıldıktan sonra kaymaya başladığı ve şelalenin bulunduğu havuza düştüğü öğrenildi” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Hindistan
Son Güncelleme:
Patlıcan kızartmanız bu uygulamayla artık yağ çekmeyecek! Sadece 1 dakikanızı alıyor Patlıcan kızartmanız bu uygulamayla artık yağ çekmeyecek! Sadece 1 dakikanızı alıyor
Prof. Dr. Naci Görür'den Celal Şengör'e "taşınma" tepkisi: Böyle bir söylem bireysel olarak bu işten "kurtulmak" demektir "Böyle bir söylem bireysel olarak bu işten "kurtulmak" demektir"
Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak kayıtlara geçti Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak kayıtlara geçti
Show TV'nin en çok izlenen programıydı. Güldür Güldür Show'dan kötü haber Show TV'nin en çok izlenen programıydı. Güldür Güldür Show'dan kötü haber
ÇOK OKUNANLAR
Son anketten tüm partilere kötü haber: 'Hiçbiri' diyenlerin oranı zirveyi gördü! Son anketten tüm partilere kötü haber: 'Hiçbiri' diyenlerin oranı zirveyi gördü!
Uykuları kaçıracak: Ekonomist Evren Devrim Zelyut, benzinin 46 lira olacağı tarihi açıkladı! Uykuları kaçıracak: Ekonomist Evren Devrim Zelyut, benzinin 46 lira olacağı tarihi açıkladı!
14 yıl sonra ortaya çıktı: İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi! 14 yıl sonra ortaya çıktı: İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
Eyyam-ı Bahur'dan bunalanlara Meteoroloji'den güzel haber: Sağanak geliyor! Eyyam-ı Bahur'dan bunalanlara Meteoroloji'den güzel haber: Sağanak geliyor!
Gerçek Gündem 'yasaklı' bölgeye girdi: Menzil’in kalbinde bir gün, her yerde kamera, adım başı 'hizmetli' Menzil’in kalbinde bir gün: Her yerde kamera, adım başı 'hizmetli'