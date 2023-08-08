Şelale havuzuna düşen araçta can pazarı

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletindeki Lodhiya Kund şelalesinin kenarında bulunan park halindeki bir araç, kayarak suya düştü. Aracın kaydığı sırada 13 yaşındaki kızını kurtarmaya çalışan baba da şelaleden aşağı savruldu. Araçta korku dolu anlar yaşayan kız çocuğunun ve sudaki babasının yardımına çevredekiler koştu. O anlar amatör kamera yansırken, baba-kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Bagaj kapağı zorla kapatıldıktan sonra kaymaya başladı”

Polisten yapılan açıklamada, “Araba şelale havuzunun çok yakınına park edilmişti. Aracın, bagaj kapağının zorla kapatıldıktan sonra kaymaya başladığı ve şelalenin bulunduğu havuza düştüğü öğrenildi” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA