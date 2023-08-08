Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak kayıtlara geçti

Avrupa Birliği (AB) Copernicus İklim Değişikliği Servisi, geçtiğimiz Temmuz ayının şimdiye kadar küresel bazda “en sıcak ay” olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

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Copernicus İklim Değişikliği Servisi, aylık raporunu yayımladı. Rapora göre Temmuz 2023, küresel bazda şimdiye kadar “en yüksek sıcaklığın" kaydedildiği ay oldu. Temmuz 2023’te küresel ortalama hava sıcaklığının, 16.63 santigrat derece ile bir önceki en sıcak ay olan Temmuz 2019'daki sıcaklığı 0,3 santigrat derece daha aştığı belirtildi. Güney Avrupa da dahil olmak üzere Kuzey Yarım Küre'nin birçok bölgesinde sıcak hava dalgaları yaşandığı, birkaç Güney Amerika ülkesinde ve Antarktika'nın büyük bir bölümünde de ortalamanın çok üzerinde sıcaklıklar kaydedildiği vurgulandı.

'KORKUNÇ SONUÇLARI VAR'

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktör Yardımcısı Samantha Burgess konuya ilişkin açıklamasında, “Temmuz ayında küresel hava sıcaklıklarının ve küresel okyanus yüzeyi sıcaklıklarının tüm zamanların rekorlarını kırdığına tanık olduk. Bu kayıtların hem insanlar hem de giderek daha sık ve yoğun şekilde aşırı hava olaylarına maruz kalan gezegen için korkunç sonuçları var. 2023 şu anda, son yılların ortalamanın 0,43 santigrat derece üzerinde.

Bugüne kadarki en sıcak üçüncü yıl. Temmuz ayındaki ortalama küresel sıcaklık, sanayileşme öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerinde” ifadelerini kullandı. Sera gazı emisyonlarının azaltılması gerektiğini vurgulayan Burgess, “Bu durum, bu kayıtların arkasındaki ana etken olan küresel sera gazı emisyonlarını azaltmak için iddialı çabaların aciliyetini gösteriyor” dedi.

Kaynak: İHA

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