Sel felaketinden etkilenen Libya'ya 148 sağlık çalışanı daha gönderilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık olarak felaketin ardından Libya'ya, 2 acil müdahale ünitesi, tıbbi sarf malzemeleri, çok sayıda jeneratör, ilaç ve tıbbi cihazlar ile 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK timi gönderildiğini ve yeni gönderilecek ekiple 159 sağlık çalışanının Libya halkının yanında olacağını aktardı.

Koca, X hesabından yaptığı paylaşımda, Libya'da yaşanan sel felaketinde binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve binlercesinden de haber alınamadığını söyledi.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece, İzmir Alsancak Limanı'ndan kalkacak gemi ile 148 personel daha gönderiyoruz. Tam teşekküllü 2 sahra hastanesi ve 6 acil müdahale ünitesi, 10 ambulans, UMKE ATAK donanımlı 7 araç, 6 acil müdahale aracı aynı gemiyle yolda."