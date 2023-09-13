Kaplan'ın oğlunun sünnet düğününe katıldığı iddia edilmişti; İYİ Partili milletvekilinden açıklama

Tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın oğlunun sünnet düğününe katıldığı iddia edilen İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker, danışmanı aracılığıyla, Kaplan’ın değil Levent Çiçek’in düğününe katıldığını açıkladı. ‘Haymanalı Dayı’ lakabı ile anılan Çiçek'in de Kaplan ile ilişkili olduğu biliniyor.

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Kaplan'ın oğlunun sünnet düğününe katıldığı iddia edilmişti; İYİ Partili milletvekilinden açıklama

Ayhan Bora Kaplan’ın 14 adamı ile birlikte suç örgütü iddiasıyla tutuklanması sonrası, dikkat çeken kareler ortaya çıktı. Bahsi geçen karelerde yer alan isim İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker’di. Beker’in, Kaplan’ın oğlunun sünnet düğününe katıldığı iddia edildi.

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, Beker ile ilgili haberlerin yayılması üzerine, danışmanı Çağatay Ünver, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Ünver, Milletvekili Beker’in, Kaplan’ın değil Levent Çiçek’in düğününe katıldığını açıkladı. Bu arada, anılan düğüne AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun da katıldığı anlaşıldı.

Ankara’da yeraltı dünyasının bilinen isimlerinden biri olan Levent Çiçek'in de Ayhan Bora Kaplan ile ilişkili bir isim olduğu öğrenildi. İkilinin birlikte çekildikleri çok sayıda fotoğraf bulunuyor. ‘Haymanalı Dayı’ olarak da bilinen Çiçek, 2019 yılında tutuklanmıştı.

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