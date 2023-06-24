Şeker hastası yaşlı adamın denizde ayak tabanı soyuldu!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde şeker hastası olduğu öğrenilen yaşlı vatandaşın, kumsalda yürüdüğü esnada ayak tabanının derisi soyulmaya başladı. 67 yaşındaki şahsın, ayak tabanlarında ciddi ve derin yanık izleri olduğu görüldü.

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Şeker hastası yaşlı adamın denizde ayak tabanı soyuldu!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde geçtiğimiz gün güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen 67 yaşındaki şahıs, deniz de yüzdükten sonra güneşlenmeye başladı.

Bir süre sonra ayak tabanında soyulma başlayan şahıs, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine yaşlı adam, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YANIK İZLERİ OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Şeker hastası olduğu öğrenilen şahsın, ayak tabanlarında ciddi ve derin yanık izleri olduğu görüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Hatay
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