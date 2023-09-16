Şehir Hatları'nda kış tarifesi başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları’nda yaz tarifesi sona eriyor. 18 Eylül tarihi itibarıyla kış tarifesine geçiliyor.

16 Haziran tarihine kadar devam edecek olan kış tarifesinde günlük ortalama 934 sefer yapılması planlanıyor.

Geçtiğimiz yılın kış tarifesinden farklı olarak Sarıyer-Beykoz ve Rumeli Kavağı-Eminönü hatlarındaki sefer saatlerinde değişiklikler bulunuyor. Yaz tarifesinde de yer alan Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş hattınaysa Kanlıca'ya uğraması ekleniyor.