Seferihisar Belediyesi'nde Başkan Vekili Belli Oldu

Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yerine gelecek isim belli oldu. Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde CHP'nin adayı Fuat Gümüş, ilk turda aldığı oylarla başkanvekilliğine seçildi.

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Seferihisar Belediyesi'nde Başkan Vekili Belli Oldu
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Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve daha sonra görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yerine başkanvekili seçimi için Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. CHP, grup içinde yapılan ön seçimin ardından emekli astsubay Fuat Gümüş'ü aday gösterirken, Zafer Partisi ise Çağatay Rasim Çağır'ı aday çıkardı. AK Parti ise seçimde aday göstermedi.

SEÇİM İLK TURDA SONUÇLANDI

Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen oylamada toplam 23 zarf sandığa atıldı. Bunlardan 19'u geçerli, 4'ü ise boş oy olarak değerlendirildi. İlk turda 17 oy alan CHP'nin adayı Fuat Gümüş, Seferihisar Belediye Başkan Vekili seçildi. Zafer Partisi'nin adayı Çağatay Rasim Çağır 1 oy alırken, AK Parti'li Ümit Cingöz'e de 1 oy çıktı.

Kaynak: ANKA

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