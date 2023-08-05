Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelmişti: Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in ifşaatları sonrası gündeme gelen isimlerden Süleyman Özışık'ın 'mesleği' bıraktığı açıklanmıştı. Bir süredir kanser tedavisi gören Süleyman Özışık, hayatını kaybetti.

İnternet Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın kardeşi Süleyman Özışık, kanser tedavisi görüyordu. Uzun süredir tedavi gören 52 yaşındaki Özışık, yatırıldığı hastanede gece yarısı hayatını kaybetti.

Özışık'ın ölüm haberini kardeşi Hadi Özışık duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Hadi Özışık, "Kardeşim Süleyman Özışık’ı kaybettik" dedi.

Hadi Özışık, Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kendisi arasında arabuluculuk yaptığını iddia ettiği Özışık kardeşlerden Süleyman Özışık'ın mesleğini bıraktığını açıklamıştı.

Özışık, kardeşine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hep bana soruyorsunuz 'Süleyman Özışık nerede?'... Ben size söyleyeyim nerede olduğunu; Süleyman Özışık mesleğini bıraktı kardeşim. Biliyor musunuz, en zor zamanlarda savunduğu ve uğrunda herkesin hedefi haline gelen Süleyman Özışık, Sedat Peker gündeme getirdi diye herkes arkasını ona döndü ve bir tek kişi, 'Kardeş sen bize lazımsın demedi" demişti.

1 Mart 1971 Iğdır doğumlu olan Süleyman Özışık, gazeteci ve köşe yazarıydı. İnternet Haber sitesinde Hadi Özışık ile program yapıyordu.