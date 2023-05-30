Seçim bitti gerilim bitmedi: CHP binası kurşunlandı

CHP Gaziosmanpaşa Mahallesinde partinin seçim bürosuna kimliği belirsiz kişiler tarafından 5 el ateş açıldı. Yapılan açıklamada "Yılmıyoruz, sinmiyoruz, korkmuyoruz. Çetelere, mafyalara boyun eğmeyeceğiz." denildi.

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Seçim bitti gerilim bitmedi: CHP binası kurşunlandı

Provokasyon seçim sonrası da sürüyor: CHP irtibat bürosuna kurşun yağdırdılar.

Seçim süreciyle birlikte muhalefet partilerine dönük gelişen saldırılar, ikinci turun tamamlanmasının ardından da devam ediyor. Saldırıların yeni adresi CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı oldu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; CHP Gaziosmanpaşa Mahallesi tarafından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde partinin seçim bürosuna 5 el ateş açıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Dün gece (29 Mayıs Pazartesi) saat 23.30 civarın da Bağlarbaşı mahallesi irtibat büromuza kimliği belirsiz kişiler tarafından 5 el ateş edilmiştir.

Büromuz o saatte boş olduğu için herhangi bir yaralanma ve herhangi bir vatandaşımıza zarar gelmemiştir.

Yılmıyoruz, sinmiyoruz, korkmuyoruz. Çetelere, mafyalara boyun eğmeyeceğiz."

CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Hakan Bahçetepe, olay üzerine şikayette bulunduklarını belirtti.

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı olayla ilgili incelemenin devam ettiğini duyurdu.

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