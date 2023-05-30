Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı

Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan ve büyük bir kısmı parçalanan otomobilde 2 kişi yaralanırken, yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede öldü. Kazanın ardından kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü ise aranıyor.

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Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan ve büyük bir kısmı parçalanan otomobilde 2 kişi yaralanırken, yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede öldü. Kazanın ardından kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü ise aranıyor.

Kaza, Dinar ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 F 0549 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden F.E., yönetimindeki 63 AFY 945 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin büyük bir kısmı parçalanarak adeta hurdaya döndü. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Nuri Y., ve İbrahim B., isimli şahısları aracın içerisinden çıkararak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Nuri Y., kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralı İbrahim B.'nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kazanın ardından görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri ise otomobili kullandığı ve kazanın ardından kaçtığı iddia edilen sürücü M.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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