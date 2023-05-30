Motosikletli gence kurşun yağdırılmıştı: 10 kişiden 7'si serbest

İstanbul Beyoğlu Kocatepe Mahallesi’nde, geçen cuma günü saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda, gece saatlerinde sokağa giren motosikletli iki kişinin önü silahlı şahıslar tarafından kesilmişti. Motosikletten indirilen kişilerden biri kaçmaya başlamış, silahlı şahıslar da kaçan kişinin ardından kurşun yağdırmıştı. Göğsüne isabet alarak yere düşen başında kask takılı Burhan Atınız (21) ağır şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gencin emniyette “çocuğa cinsel istismar”, “uyuşturucu madde ticareti”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “hırsızlık” gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilmişti. Cinayet anı ise kameralara yansımıştı.

SOPAYLA KAMERALARI EĞDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredekilerin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almıştı. Yapılan çalışmalarda olaydan önceki gün saat 23.00 sıralarında sokaktaki güvenlik kameralarının yere doğru eğdirildiği tespit edilmişti. Şahısların sokak üzerindeki iş yerlerine ait tüm kameraları sopayla yere eğdirdiği anlar kameralara yansımıştı.

Öte yandan, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaptığı geniş çaplı çalışmada küçük yaştaki İ.E. ve Ş.E.’nin ifadelerine başvurmuştu. Yapılan incelemede kameraları sopayla yere eğdiren şahsın küçük yaştaki B.E. olduğu tespit edilmişti. Buradan yola çıkan polis ekipleri, görüntülerde elinde silahla dolaşan şahısların Serhat E., Sinan E. ve Mehmet Şirin B. olduğu belirlenmişti.

10 GÖZALTI

Şahısları sokakta yakalayarak üst aramasını yapan polis, iki tabanca ele geçirmişti. Şahsın tabancayı bıraktığı markette yapılan aramalara ise 3 adet tabanca ile av tüfekleri, şarjörler ve fişekler ele geçirilmişti. İş yeri yetkilisi Emre U. da gözaltına alınmıştı. Ayrıca olaya karışan Adem D., Cumhur Ç. ve Erhan A. da yakalanarak emniyete götürülmüştü. Devam eden çalışmalarda ise Burhan Atınız’a ateş açan şahısların Barış Y. ve Azat G. oldukları tespit edilmiş, şahısları yakalama çalışmalarının sürdüğü bilgisine ulaşılmıştı.

SERBESTLER

Öte yandan, emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2’si küçük yaşta 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer yandan öldürülen Burhan Atınız’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Diğer yandan, sokak üzerindeki apartta yaşadığı öğrenilen bir grubun, ev sahibi tarafındaki madde kullandıkları gerekçesiyle çıkartıldığı bilgisine ulaşılmıştı. Ardından bir başka grubun gelip bu apartta yaşamaya başladığı, çıkartılan grubun ise yeni gelen grubu çıkmaları için tehdit ettiği ve bu sebeple aralarında küfür ve kavga çıktığı öğrenilmişti. Saldırı bekleyen grubun silahlanarak gece saatlerine kadar beklediği, motosikletli iki kişiye sokağa girdiklerinde önlerini keserek kurşun yağdırdıkları ortaya çıkmıştı.

Kaynak: İHA