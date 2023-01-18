Seçim 14 Mayıs’ta yapılırsa takvim nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları merakla beklenen seçim tarihi için gözleri 14 Mayıs’a çevirdi. Erdoğan’ın yeniden aday olup olamayacağı tartışmalarının gölgesinde muhalefet 6 Nisan’dan sonraki bir seçim için Meclis onayı kapısını kapatmış görünüyor.

Bu tarihten sonra yürürlüğe girecek yeni seçim kanununun uygulanması için ya Meclis’te 360 milletvekilinin onay vermesi gerekecek ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararı alarak Meclis’i feshedecek.

Erdoğan tarafından 8 Mart’ta bu kararın verilme ihtimalinin yüksek olduğu kulislerde konuşulurken karar 48 saat içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanacak ve 60 gün geçtikten sonraki ilk pazar günü, yani 14 Mayıs’ta Türkiye sandığa gidecek.

21 MART’TA TAKVİM BAŞLAYABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçim kararı alınırsa Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimi de başlayacak. Altmış günlük seçim takvimde adayların kesinleşmesi ve milletvekili aday listelerinin teslim edilmesi süreçleri işleyecek. YSK, açıklayacağı takvim içerisinde belirlenen günlerle ilgili değişiklik yapma hakkına sahipken, örneğin seçmen listelerinin askıya çıkma süresinin kısaltılması gibi adımlar atabilecek.

SEÇMEN LİSTELERİNİN İNİŞİ

YSK kaynaklarına göre kesin tarihler netleşmese de 24 Haziran 2018’de yapılan genel seçimlerdeki 60 günlük takvime benzer bir süreç işleyecek. Bu durumda 14 Mayıs’ta yapılacak bir seçim için 21 Mart 2023 Salı gününde Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler ya da 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adaylık başvuruları başlayacak. 22 Mart tarihinde ise seçmen listeleri askıya çıkartılacak. Seçmenler tarafından 100 bin imza sürecinin tamamlanmasının ardından YSK, 30 Mart tarihinde cumhurbaşkanı geçici aday listesini duyuracak.1 Nisan tarihinde seçmen listelerinin askıdan indirilmesi ve yurt dışı seçmen kütüğünün sorgulanması işleminin son tarihi olarak ilan edilecek.

CUMHURBAŞKANI KESİN ADAY LİSTESİ

YSK’nin yoğun takviminde bir sonraki adım ise 2 Nisan tarihinde cumhurbaşkanı kesin aday listesinin yayınlanması olacak. Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesine dönük adım 3 Nisan tarihinde, ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi işlemi ise 9 Nisan Pazar günü yapılacak. 11 Nisan’da yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilirken 15 Nisan tarihinde de milletvekili geçici aday listeleri yayımlanabilecek. 19 Nisan tarihine gelindiğinde ise YSK birleşik oy pusulalarının basılması ve milletvekili kesin aday listelerinin ilanı adımını atabilecek.

YURT DIŞI OYLARI

27 Nisan tarihinde gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemlerinin başlamasının ardından 4 Mayıs tarihinde propaganda serbestliğinin ve bir kısım seçim yasaklarının başlangıcı adımı YSK’den gelebilecek. 7 Mayıs tarihinde radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlarken 9 Mayıs tarihinde gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

14 Mayıs tarihinde ise Türkiye’de cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için seçim sandığı kurulacak.

YSK BAŞKANI’NIN GÖREV SÜRESİ 24 OCAK’TA DOLUYOR

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri öncesinde YSK’de de değişim yaşanacak. 7 asil ve 4 yedek üyeden oluşan kurulun, başkan dahil 5 üyesinin görev süresi sona eriyor. Bu isimler yerine yeni üyeler seçilecek. Görev süresi sona erecek isimlerden biri de 2016 yılından bu yana görev yapan YSK Başkanı Muharrem Akkaya olacak. YSK Başkan Yardımcısı Erhan Çiftçi ile üyeler Cengiz Topraktaş, Kürşat Hamurcu ve Yunus Aykın'ın da görev süresi 24 Ocak'ta dolacak.