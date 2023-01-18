Agos gazetesinin eski yeri olan Sebat Apartmanı’na Hrant Dink’in fotoğrafı ve güvercin görüntüleri yansıtıldı

GERÇEK GÜNDEM- Gazeteci Hrant Dink'in genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin önünde öldürülmesinin ardından 16 yıl geçti.

Yarın saat 15.00'te Agos gazetesinin önünde her sene olduğu gibi anma düzenlenecek. Hafıza müzesine çevrilen Agos gazetesinin bulunduğu Sebat Apartmanı ise bugünden hazırlandı.

Apartmana Hrant Dink'in yüzü ve güvercinler yansıtıldı.

"BU ÜLKENİN SOKAKLARINDA KİMSE GÜVERCİN TEDİRGİNLİĞİNDE DOLAŞMASIN"

Hrant'ın arkadaşlarından Bülent Aydın Gerçek Gündem'e yaptığı açıklamada "Bugün saat 19.00'da arkamızdaki Agos binasında yani Hrant'ın 19 Ocak'ta vurulup düştüğü yerde güvercinler uçuyor. Yarın saat 19.00'da yine bu binada güvercinler uçacak. Bu güvercinler Hrant Dink öldüğü gün havalanıp uçan güvercinleri temsil ediyor hem de bu ülkenin sokaklarında kimse artık güvercin tedirginliğinde dolaşmasın talebimizi hatırlatmak için. Yarın saat 15.00'te yine bu mekanda Hrant Dink'i anmak için buluşacağız" dedi.