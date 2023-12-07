Seçil Erzan'ın 'ismini veremem, korkuyorum' dediği isim olduğu iddia edildi: 'Allah belasını versin'

Bankacı Seçil Erzan'ın tutuklu olarak yargılandığı fon dolandırıcılığı davasında "İsmini veremem korkuyorum" dediği isimle ilgili iddialar ortaya atılırken, söz konusu isim sessizliğini bozdu.

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Seçil Erzan'ın 'ismini veremem, korkuyorum' dediği isim olduğu iddia edildi: 'Allah belasını versin'

Ünlü futbolcuların da müşteki olarak yer aldığı dolandırıcılık davasında Denizbank şube müdürü Seçil Erzan’ın ifadesinde 'ismini veremem korkuyorum' dediği ve Kapalıçarşı’da olduğunu iddia ettiği isim halen gizemini koruyor. Bir TV yayınında bu ismin kuyumcu Varujan Mor olduğu iddia edildi.

Varujan Mor, Patronlar Dünyası'ndan Ali Kemal Erdem'e konuştu.

Mor'a 2009 yılında tefecilik suçlamasıyla dava açılmış ancak 15 sanığın yargılandığı davada 10 yıl sonra yargılanan isimlere 2019’da beraat kararı çıkmıştı. Mor, Seçil Erzan’i tanıdığı iddiasının doğru olmadığını öne sürdü.

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'TANIMIYORUM'

Mor "Siz Seçil Erzan’ı tanıyor musunuz?” sorusuna “Yok hayatımda görmedim. Sizin gibi televizyondan gördüm. Ne Denizbank’la benim bir liralık alışverişim, tasarruf olmuş. Ne Seçil’i tanırım ne de Denizbank’la benim bir liralık alışverişim olmuş” yanıtı verdi.

Mor’a, Erzan’a bir araç içerisinde "Sana vermiş olduğumuz Muci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinin de hiçbir çıkarı yok" dediği görüntülerin ardından ismi ortaya atılan “Muci” lakaplı İranlı Hakkani’yi tanıyıp tanımadığı da soruldu.

Mor, bu soruya da “Çarşıda bir ton İranlı var ama öyle birini de tanımıyorum" dedi.

'YAPANLARIN ALLAH BELASINI VERSİN'

TV Yayınında kendisiyle ilgili “Yabancı uyruklu” denmesine de tepki gösteren Mor, “Kardeşim ben doğma büyüme İstanbulluyum, Türk vatandaşıyım. Askerliğimi Erzurum’da yapmışım. Şu bankacılık olayındaki dosyalarda milyonda bir tane bizimle ilgi şey var mı? Bunu yapanların da Allah belasını versin, bankacının da Allah belasını versin.” ifadelerini kullandı.

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