Fatih Terim’in ismini verdi, onu sakladı: Kapalıçarşı’daki gizemli kişi kim?

Türkiye günlerdir "Fatih Terim Fonu" vurgunu ile kaybolan milyonlarca doları ve vurgunu yapan Seçil Erzan'ı konuşuyor. Erzan'ın kendisinden para satın aldığını söylediği ve hiçbir aşamada adını vermediği bir isim olduğunu aktaran Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, "Seçil Erzan çok değer verdiği Fatih Terim'in ismini çapraz sorgu sırasında mahkeme başkanının da çabası ile söylediği halde bu ismi asla veremeyeceğini üstelik mahkeme huzurunda söyledi.” dedi.

Erkin'in bugünkü yazısından ilgili kısım şöyle:

KAPALI ÇARŞI'DAKİ İSİM KİM?

“Seçil Erzan duruşmada, bu hayali fon kapsamında kendisi tarafından tüm alınan ve verilenleri en küçük detayına kadar yazılı olarak açıklayacağını bildirdi. Mahkeme de yazılı açıklama yapması için ona süre verdi. Eğer Erzan bugüne kadar sustuğu şekilde susmaz ve para trafiğini tüm detayları ile açıklarsa görülmekte olan dava başka soruşturmaları da doğurabilir. Örneğin Erzan'ın kendisinden para satın aldığını söylediği ve hiçbir aşamada adını vermediği, kendisinden korktuğunu açıkça söylediği, Kapalı Çarşı'da döviz alım satımı yapan kişinin kim olduğu, çok çok önemli. Bu ismin önemini anlayabilmeniz için şöyle bir kıyaslama yapabilirsiniz. Seçil Erzan çok değer verdiği Fatih Terim'in ismini çapraz sorgu sırasında mahkeme başkanının da çabası ile söylediği halde bu ismi asla veremeyeceğini üstelik mahkeme huzurunda söyledi.”

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