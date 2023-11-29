Seçil Erzan'ı avukat eski sevgilisi anlattı: 'Kabul edemeyeceğim ilişkileri oldu, ayrıldık'

"Seçil'den ayrılmadan önce benim kabul edemeyeceğim bazı ilişkilerinin olduğunu öğrendim. Bunları buradan söylemem çok doğru olmaz. Kendisine bunları bildiğimi ve bu ilişkilerin kariyerime zarar verebileceğini söyledim. Erkek arkadaşı olarak yanında durmanın birçok sebepten dolayı doğru olmayacağını kendisine bildirdim. Sanırım o konuşma bu konuşmadır.