Seçil Erzan'ın ifadesinde adı geçiyordu: AKP'li Meclis üyesi görevinden ve partisinden istifa etti

Fon dolandırıcısı Seçil Erzan'ın "Yatırım yapma amacıyla para aldığım kişilerden" biri dediği AKP'li Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere, partisinden ve görevinden ayrıldı.

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Seçil Erzan'ın ifadesinde adı geçiyordu: AKP'li Meclis üyesi görevinden ve partisinden istifa etti

'Fatih Terim Fonu' olarak bilinen fon vurgunu gündemden düşmüyor.

DenizBank'ın, İstanbul Levent Büyükdere Caddesi'ndeki şube müdürü Seçil Erzan, Fatih Terim aracılığıyla, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Fernando Muslera, Emre Çolak gibi futbol dünyasından ünlü isimleri dolandırmıştı.

Erzan ayrıca Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı, iş insanı Atilla Baltaş gibi isimleri de dolandırmıştı.

Seçil Erzan´ın mahkemede verdiği ifadelerinde adı geçen ve durumu merak edilen Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi AKP'li Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere, partisinden ve görevinden istifa etti.

Nuri Köşkdere, istifa kararını şu sözlerle dile getirdi.

"31/03/2019 tarihinden itibaren yürüttüğüm Çorlu Belediye Meclis üyeliğimden sağlık sebeplerimden dolayı istifamın kabulünü saygılarımla arz ederim."

Erzan'ın ifadesinde "Yatırım yapma amacıyla para aldığım kişilerden" dediği Köşkdere'nin, parti üyeliğinden istifa ettiğine dair bir dilekçe yazdığı da kaydedildi.

Seçil Erzan'ın ifadesinde adı geçiyordu: AKP'li Meclis üyesi görevinden ve partisinden istifa etti - Resim : 1

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