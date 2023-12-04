Ali Yerlikaya 5.1'lik depremin bilançosunu paylaştı: İstanbul'da 2, Bursa'da 1 ev...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremler sonrası gelen ihbarları paylaştı.

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Ali Yerlikaya 5.1'lik depremin bilançosunu paylaştı: İstanbul'da 2, Bursa'da 1 ev...

Marmara Denizi'nde Gemlik ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin arından 4.5, 3.6 ve 3.0 olmak üzere 13 artçı sarsıntı kaydedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası oluşan hasarlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, İstanbul'da 2, Bursa'da 1 binada çatlak ihbarı aldıklarını paylaştı.

Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

"Bu sabah 10:42’de Marmara Denizi Gemlik Körfezi-Bursa Mudanya bölgesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sonrasında en büyüğü 4.5 büyüklüğünde olmak üzere farklı büyüklüklerde 13 artçı deprem ölçüldü. İstanbul, Bursa ve diğer civar illerde; AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE Ekipleri ve diğer görevlilerle yapılan saha taramaları ile birlikte 112’ye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. İstanbul Esenler 1 ve Küçükçekmece'de 1 bina çatlağı olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir. Bursa Mudanya’da 1 evde çatlak olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir. 2 vatandaşımız merdivenden düşmüş olup sağlıklarına ilişkin bir olumsuz durum söz konusu değildir. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: Gerçek Gündem

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