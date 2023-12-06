Seçil Erzan'ın AKP'li yasak aşkının ifadesi ortaya çıktı: 'Gönül ilişkimiz 10-12 yıl sürdü'

Kurduğu fon ile milyonlarca dolarlık vurgun yapan bankacı Seçil Erzan'ın AKP'li yasak aşkı Nuri Köşkdere’nin ifadesi ortaya çıktı.

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Seçil Erzan'ın AKP'li yasak aşkının ifadesi ortaya çıktı: 'Gönül ilişkimiz 10-12 yıl sürdü'

Partisi ve meclis üyeliğinden istifa eden AKP Çorlu Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere’nin ifadesi ortaya çıktı.

Sabah’ta yer alan haberde, yaklaşık 20 yıl önce Çorlu'da tanıştığı Erzan'la 10-12 yıl gönül ilişkilerinin olduğunu dile getiren; Arda Turan, Fernando Muslera, Semih Kaya, Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasının ünlü isimlerini, iş adamlarını milyonlarca dolar dolandıran Seçil Erzan'ın eski aşkı Köşkdere, Seçil Erzan'la aralarında parasını alamaması üzerine tartışma çıktığını, halen parasının kaldığını ancak şikayetçi ve davacı olmadığını söyledi.

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"Müşteki" sıfatıyla 5 Temmuz tarihinde ifadesi alınan 51 yaşındaki evli ve iki çocuklu Köşkdere, galerici olduğunu, Seçil Erzan'la 2000'li yılların başında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki banka şubesinde çalıştığı sırada tanıştığını dile getirdi.

"GÖNÜL İLİŞKİMİZ 10-12 SENE SÜRDÜ"

Kendisinin o yıllarda da ticaretle uğraştığı için bankalarla sürekli iletişim halinde olduğunu söyleyen Köşkdere, bu sebeple Erzan'la diyaloğunu geliştiğini, ilişkilerinin bankacı-müşteri ilişkisinden gönül ilişkisine evrildiğini belirtti.

"Seçil Erzan'la gönül ilişkimiz yaklaşık 10-12 sene kadar sürdü. Bu zaman aralığının yıllarını hatırlamıyorum" diyen Köşkdere, Erzan'ın Florya şubesine atandığında kendisine yüksek getirili bir fondan bahsettiğini aktardı.

"GÜVENDİM, ELDEN PARA VERDİM"

İşte Köşkdere'nin ifadesinden ayrıntılar:

Bu fona çok büyük yatırımcıların olduğunu, büyük kar elde edebileceğimi söyledi.

Ben de kendisiyle bir gönül ilişkimiz olması nedeniyle güvenerek bu fona yatırım yapmaya başladım ancak bu yatırımlarımın hepsini Seçil Erzan'a elden yaptım.

Elden yaptığım yatırımı bir süre sonra karıyla birlikte bana elden veriyordu. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra daha büyük bir vaatle parayı tekrar istiyordu ve fona yatırım yapıyordum.

Bu nedenle hangi zaman aralığında para verdiğimi ve geri aldığımı, yapmış olduğum yatırımın miktarını hatırlamıyorum.

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