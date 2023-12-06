Samsun'da esip gürlemişti... Yunan gazetesine konuştu: Erdoğan 'bir gece anısızın gelebiliriz' lafından çark etti

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’da yayın yapan Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, 7 Aralık'ta Atina'ya yapması planlanan ziyaret öncesinde Türkiye-Yunanistan ilişkilerine ilişkin konuştu.

Erdoğan’a bu röportajda "bir gece ansızın gelebiliriz" şeklindeki sözleri de soruldu.

Erdoğan bu soruya verdiği yanıtta, "Ancak bizi tehdit edenler bizden çekinmelidir. Ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı 'bir gece ansızın geliriz' dedik ve gereğini yaptık. Terör yuvalarını başlarına yıktık ve yıkacağız. Toprak bütünlüğümüze, birliğimize ve beraberliğimize el uzatanların bizden göreceği karşılık her zaman bu olmuştur ve bundan sonra da bu değişmeyecektir. Vatanımızı savunmak, milletimizin huzurunu korumak en doğal hakkımızdır ve tüm terör odaklarına karşı da bu hakkımızı sonuna kadar kullanmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır” dedi.

Yunanistan’ın Türkiye’nin hasmı olmadığın söyleyen Erdoğan, NATO’nun ‘kıymetli bir üyesi’ olduğuna dikkat çekerek şunları ekledi:

"Ayrıca komşuyuz, komşu olarak kalacağız, birbirimizin haklarına ve hayati çıkarlarına karşılıklı olarak saygı göstermeliyiz. Bizim dostluk elimizi uzattığımızda ne kadar kucaklayıcı olduğumuzu yüzyıllarca birlikte yaşadığımız Yunan halkı iyi bilir. Bizim kültürümüzdeki hoşgörüyü ve samimiyeti çok yakından tanırlar. Karşılıklı anlayış temelinde ilişkilerimizi ilerletmek ve bu coğrafyada barış içinde yaşamak istiyoruz. Bunu ifade ettiğimizde laf olsun diye söylemediğimizi de defalarca ispat etmiş bir ülkeyiz. Batı medyası bu sözlerimi çarpıtma gayreti içindedir."

YUNANİSTAN'I TEHDİT ETMİŞTİ

Erdoğan, 3 Eylül 2022’de Samsun’daki Teknofest’te Yunanistan ile yaşanan gerilimin ardından “Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya: Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti. Yunanistan gazetesine konuşan Erdoğan’ın bu sözleri Yunanistan’a söylemediğini belirtmesi, ‘geri adım’ olarak nitelendirildi.

MİÇOTAKİS’E ÖVGÜ

Erdoğan, bu yıl iki ülkede yapılan seçimlerde her iki hükümete de güçlü bir halk desteği verildiğine işaret ederek, "Bu destekle hem biz hem de Sayın Miçotakis güçlü ve yapıcı adımlar atabilecek konumdayız" diye konuştu.