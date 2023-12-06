Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 83'e yükseldi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze’deki çatışmalarda 1 İsrail askerinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunun başlattığı kara saldırısının ardından Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 83’e yükseldi.

İsrail, 27 Ekim’de Gazze’nin kuzeyine, 3 Aralık’ta da güneyin en büyük yerleşim bölgesi olan ve daha önce Tel Aviv yönetimince “güvenli bölge” ilan edilen Han Yunus’a kara saldırısı başlatmıştı.

Kaynak: AA