Ankara Büyükşehir 'çocuklar üşümesin' diye bu yıl da doğal gaz desteğine başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Çocuklar Üşmesin’ diye sosyal yardım alan ailelere yaptığı ısınma desteğine bu yıl da devam ediyor.

Son Güncelleme:
Ankara Büyükşehir 'çocuklar üşümesin' diye bu yıl da doğal gaz desteğine başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte sosyal yardım alan ailelerin zorlu ekonomik koşullarda yanında olmaya devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sosyal yardım alan vatandaşların Başkent Kart’larına kömür ve doğal gaz desteğinin ilk ödemesini yatırdı.

ISINMA DESTEĞİ 3 AY BOYUNCA YATIRILACAK

Isınma şekli soba olan 25 bin aileye 144 milyon 720 bin TL kömür desteği ödemesinin ardından, doğal gaz kullanan 153 bin 654 aileye de 76 milyon 827 bin TL tutarındaki doğal gaz desteğinin ilk ödemesi Başkent Kart’lara yatırıldı.

Aylık 500 TL olarak hazırlanan ısınma desteği Aralık, Ocak ve Şubat aylarını kapsarken, 230 milyon 481 bin TL’lik destek ödemesi öngörülüyor.

Son Güncelleme:
Yılbaşı öncesi 8 ilde 150 milyon liralık sahte içki operasyonu: 50 gözaltı 8 ilde 150 milyon liralık sahte içki operasyonu: 50 gözaltı
Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın yargılandığı dava başladı: Duruşma öncesi ilk görüntü Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın yargılandığı dava başladı
Apar topar TRT1 dizisi Gönül Dağı'na veda etti! Yeni adresi orası olacak Apar topar TRT1 dizisi Gönül Dağı'na veda etti! Yeni adresi orası olacak
GTA VI'dan ilk fragman geldi! Çıkış yılı belli oldu GTA VI'dan ilk fragman geldi! Çıkış yılı belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim
İstanbul'a kar geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı İstanbul'a kar geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı
Time, 2023'ün en iyi 10 dizisini açıkladı: İşte zirvedeki yapım Time, 2023'ün en iyi 10 dizisini açıkladı: İşte zirvedeki yapım
Türkiye'nin ünlü gıda şirketi iflas etti: Şubeleri tek tek kapanıyor! Türkiye'nin ünlü gıda şirketi iflas etti: Şubeleri tek tek kapanıyor!
İşte Seçil Erzan'a ait MASAK raporu: Maaş bilgisi şoke etti İşte Seçil Erzan'a ait MASAK raporu: Maaş bilgisi şoke etti