Şişli Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adayı olan Umut Şenol: Benim için yeni bir yolculuk başlıyor

Şişli Belediyesi için aday adayı CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi olan Umut Şenol, CHP'nin adaylık başvurularının son günüyle Beşiktaş'taki mazbata töreninin aynı güne gelmesinin kendisi için duygusal açıdan ilginç olduğunu ifade etti.

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Şişli Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adayı olan Umut Şenol: Benim için yeni bir yolculuk başlıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi olan Umut Şenol, Şişli Belediyesi için aday adayı olmuştu.

Şenol, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Beşiktaş mazbata töreni ile CHP’nin adaylık başvurularının son gününün aynı güne denk gelmesinin kendisi için duygusal açıdan ilginç bir gün olduğunu ifade ederek, “Kendim ayarlasam bu kadar olamazdı. Önceki hafta yönetimde yer almayacağımı açıklamıştım, bugün mazbata alan arkadaşlarıma başarılar diliyorum” diye yazdı.

Şenol, paylaşımında “Benim için yeni bir yolculuk başlıyor” diyerek, adaylık başvurusu yapma kararını nasıl aldığını açıkladı.

Umut Şenol, “Geçen hafta Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkanımız Özgür Özel ile yaptığım görüşmeler sonrasında Şişli Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yapma kararı aldım” dedi.

Şenol paylaşımının devamında şunları ifade etti:

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında topluma hizmet etme yolculuğumda bana sonsuz destek veren aileme teşekkür ediyorum.Kendi çocuklarımı yetiştirdiğim gibi binlerce çocuğun Mustafa Kemal Atatürk’ün değerleriyle yetişmelerini sağlayacak bir noktada olma fırsatı beni heyecanlandırıyor.

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CHP Umut Şenol Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Özgür Çelik Şişli İstanbul
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