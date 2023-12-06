Şişli Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adayı olan Umut Şenol: Benim için yeni bir yolculuk başlıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi olan Umut Şenol, Şişli Belediyesi için aday adayı olmuştu.

Şenol, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Beşiktaş mazbata töreni ile CHP’nin adaylık başvurularının son gününün aynı güne denk gelmesinin kendisi için duygusal açıdan ilginç bir gün olduğunu ifade ederek, “Kendim ayarlasam bu kadar olamazdı. Önceki hafta yönetimde yer almayacağımı açıklamıştım, bugün mazbata alan arkadaşlarıma başarılar diliyorum” diye yazdı.

Şenol, paylaşımında “Benim için yeni bir yolculuk başlıyor” diyerek, adaylık başvurusu yapma kararını nasıl aldığını açıkladı.

Umut Şenol, “Geçen hafta Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkanımız Özgür Özel ile yaptığım görüşmeler sonrasında Şişli Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yapma kararı aldım” dedi.

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında topluma hizmet etme yolculuğumda bana sonsuz destek veren aileme teşekkür ediyorum.Kendi çocuklarımı yetiştirdiğim gibi binlerce çocuğun Mustafa Kemal Atatürk’ün değerleriyle yetişmelerini sağlayacak bir noktada olma fırsatı beni heyecanlandırıyor. pic.twitter.com/uWz42HSe6D December 5, 2023

Şenol paylaşımının devamında şunları ifade etti:

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında topluma hizmet etme yolculuğumda bana sonsuz destek veren aileme teşekkür ediyorum.Kendi çocuklarımı yetiştirdiğim gibi binlerce çocuğun Mustafa Kemal Atatürk’ün değerleriyle yetişmelerini sağlayacak bir noktada olma fırsatı beni heyecanlandırıyor.