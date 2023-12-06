İşte Seçil Erzan'a ait MASAK raporu: Maaş bilgisi şoke etti

Yörük kardeşler ayrıntısı

Dosyada; şüpheli ve tutuklu bulunan Ali Yörük ile kardeşi Atilla Yörük ile ilgili de MASAK çalışma yaptı. Ortaya çıkan MASAK raporuna göre Ali Yörük, 2006-2021 yılları arasında Köşkdere Otomotiv’de satış yöneticisiydi. 2023’ten sonra da 25 gün Atilla Yörük’ün yanında 8674 lira ücretle çalıştı.