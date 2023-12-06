Bahçeli 'Bozkurtları' Gazze'ye yollamayı kafaya koydu: "Ağızlarından kan damlayan bebekleri cesaretleriyle muhafaza etmesini bileceklerdir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Gönüllü Kudüs Bozkurtları'nı Gazze'ye yollamayı adeta kafasına koydu. Bahçeli, İsrail'e sık sık süre vermiş ancak verdiği bu sürelerde bir sonuç alamamıştı.

Bahçeli 'Bozkurtları' Gazze'ye yollamayı kafaya koydu: "Ağızlarından kan damlayan bebekleri cesaretleriyle muhafaza etmesini bileceklerdir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisine yakınlığı ile bilinen Türkgün’e verdiği röportajda “Adına ister Gönüllü Kudüs Sevdalıları densin, isterse de Gönüllü Kudüs Bozkurtları, Türk milletinin tarihi ve meşru refleksi haksızlığın ve zulmün karşısındadır.

Kahramanlar ihtiyaç hasıl olursa Zeytin Dağı’ndan Kudüs’e bakmasını, Gazze’de ağızlarından kan damlayan bebekleri cesaretleriyle muhafaza etmesini bilecekler, bunu da başaracaklardır” ifadelerini kullandı.

Sık sık İsrail’e süre veren ancak verdiği süreler dolduğunda ne olduğu belli olmayan Bahçeli, Gönüllü Kudüs Bozkurtları’nı Gazze’ye göndermenin imasında bulundu.

Ancak, Bahçeli’nin ‘Bozkurtlarının’ Gazze’yi nasıl kurtaracağı ve ne yapacağı akıllarda yine soru işareti olarak kaldı.

‘GÖREVİMİZDİR’

Bahçeli, bahsettiği göreve hazır ‘Gönüllü Kudüs Sevdalıları’ ifadelerini şöyle açtı:

"Gazze’de bir soykırım var mı? Maalesef var. Acımız ortak mı? Kuşkusuz ortak.

Müslümanlar kardeşimiz değil mi? Evet, kardeşimiz. Kudüs bizim ilk kıblemiz, mukaddesatımızın onuru değil mi? Elbette öyle.

4 asır hakimiyetimiz altında huzur ve barış içinde var olan topraklar bugün felaketin yörüngesine sabitlenmiş durumda.

Adına ister Gönüllü Kudüs Sevdalıları densin, isterse de Gönüllü Kudüs Bozkurtları, Türk milletinin tarihi ve meşru refleksi haksızlığın ve zulmün karşısındadır.

Kahramanlar ihtiyaç hasıl olursa Zeytin Dağı’ndan Kudüs’e bakmasını, Gazze’de ağızlarından kan damlayan bebekleri cesaretleriyle muhafaza etmesini bilecekler, bunu da başaracaklardır.

Bu sözlerimden kim ne anlamak istiyorsa onu anlasın.

İlk kıblemizin şerefini korumak yeri gelirse görevimizdir. Buna da hazırız."

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