Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den TUSAŞ Terör Saldırısı Açıklaması: 'Terör Saldırısının Asıl Hedefini Çok İyi Biliyoruz'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Görgün, "TUSAŞ'ı hedef alan alçak terör saldırısının asıl hedefini çok iyi biliyoruz. Biz, milletimizin gücünü, desteğini alarak çıktığımız bu yoldan asla dönmeyeceğiz" dedi.

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Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den TUSAŞ Terör Saldırısı Açıklaması: 'Terör Saldırısının Asıl Hedefini Çok İyi Biliyoruz'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısına ilişkin paylaşım yaptı.

Görgün, "Biriz ve birlikteyiz. TUSAŞ'ı hedef alan alçak terör saldırısının asıl hedefini çok iyi biliyoruz. Biz, milletimizin gücünü, desteğini alarak çıktığımız bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Şeref yoksunu hain saldırının asla amacına ulaşamayacağını, gece gündüz ülkesinin güvenliği için çalışan vatan evlatlarını asla yıldıramayacağını aziz milletimiz muhakkak bilmelidir. Şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet; gazilerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den TUSAŞ Terör Saldırısı Açıklaması: 'Terör Saldırısının Asıl Hedefini Çok İyi Biliyoruz' - Resim : 1

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Kaynak: DHA

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