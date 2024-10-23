Muhalefetten Büyük Tepki Toplamıştı: Casusluk Düzenlemesi TBMM'de Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu’nda yapılan görüşmeler sonunda 23 maddelik kanun teklifi kabul edildi. Düzenlemeyle yargılamalarda suç niteliğinin değişmesi halinde ek savunma hakkına ilişkin bilgilendirme sanığa da bizzat yapılacak.

CASUSULUK CEZALARI AĞIRLAŞTIRILDI

Ayrıca casusluk faaliyetlerinde işlenen suçların cezaları ağırlaşacak. Türk Ceza Kanunu'na yeni eklenecek madde ile başka devletler lehine suç işleyenler, hem casusluktan hem de işledikleri diğer suçlardan ceza alacak.

Söz konusu kanunda yaptırıma bağlanan "belge ve bilgi temini veya bunların açıklanması" dışında devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Fail hakkında hem bu suçtan hem de işlediği ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmedilecek.

BOŞANMA DAVALARI 3 YILDAN 1 YILA İNDİRİLDİ

Düzenleme ile boşanma davalarında süreç kısalacak. Boşanma davasının reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayat kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek. Ayrıca noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışabilmesine de olanak sağlanacak.

NOTERLİK KANUNU DEĞİŞTİ

Teklif ile, avukatların stajına engel olmamak kaydıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışması, avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak. Noterlerin tatil gün ve saatleri belirleniyor. Noterlik Ücret Tarifesi Ocak ayında belirlenecek.

Noterlikte yapılan işlemler için ödenecek vergi, resim harç ve diğer kağıt bedelleri banka kartı ve kredi kartı ile ödenebilecek. El yazısıyla imzalanarak hazırlanan noterlik işlemleri, güvenli elektronik imzayla Türkiye Noterler Birliğinin bilişim sistemine kaydedilecek.

Kaynak: AA-İHA