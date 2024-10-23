Bakan Yerlikaya Yaralılara İlişkin Son Durumu Açıkladı: '22 Yaralıdan 7'si Özel Harekattan'

Ankara Kahramankazan’da TUSAŞ'a yönelik terör düzenlenen saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünü ve terör destekçilerini lanetliyoruz. Hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. 5 şehidimiz var, mekanları cennet olsun. Aziz milletimizin başı sağolsun. Operasyonu gerçekleştiren jandarma ve emniyet birimlerimize teşekkür ediyorum. Yaralılarımızın 7'si özel harekattan, sağlık durumları iyi. Cumhuriyet Başsavcımız ve arkadaşları eylemin gerçekleştirildiği bölgede çalışıyor. Bir kadın ve erkek teröristin kimliklerini belirleme çalışmamız devam ediyor. İlk andan itibaren güvenlik birimlerimizin elde ettiği veriler neticesinde PKK terör örgütü olduğu yönünde kuvvetli bilgi var. Netleşince kamuoyuyla bunu açıklayacağız."