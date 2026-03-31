Savcılık İBB Davasında 7 Kişinin Tahliyesini İstedi

Savcı İBB davasının ilk duruşmasında toplam 7 sanığın tahliyesini talep etti. Tahliyesi istenen isimler arasında Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve CHP'li Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük de yer alıyor.

Silivri'de görülen 'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.

Verilen aranın ardından tutukluluğa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı aralarında Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ağaç A.Ş Satın Alma Şefi Fatih Yağcı, iş insanları Ali Üner ile Evren Şirolu, Ebubekir Akın, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük ve İSPER AŞ personeli Davut Bildik’in mevcut delil durumu, tutuklu kaldıkları süre ve üzerlerine atılı suçun vasıf ile mahiyeti dikkate alınarak tahliyeleri talep edildi.

İMAMOĞLU DAHİL 100 SANIK İÇİN TUTUKLULUĞUN DEVAMI TALEP EDİLDİ

Savcı, Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık’ın da aralarında olduğu 100 tutuklu sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

