APP Plakalarda Son Saatler! Uygulama Yarın Başlıyor: Cezası 140 Bin Lira ve Adli İşlem

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan son düzenlemeler kapsamında, "APP" olarak bilinen standart dışı plaka kullanımı için vatandaşlara tanınan geçiş süresi yarın sona eriyor. Kurallara uymayan vatandaşları ise 140 bin lira ceza ve adli işlem tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Trafik güvenliğini artırmak ve sahteciliğin önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen düzenlemelerin ardından, mağduriyet yaşanmaması için sürücülere tanınan süre 1 Nisan tarihi itibariyle doluyor.

140 BİN LİRA CEZA VE ‘SAHTECİLİK SUÇLAMASI’

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) dışındaki yetkisiz yerlerde basılan, merdiven altı "Amerikan Pres Plaka (APP)" kullanan sürücüler yarından itibaren ağır yaptırımlarla karşılaşacak. Düzenlemeye göre, APP plaka kullanımında ısrar eden sürücülere 140 bin lira idari para cezası kesilecek, ehliyetlerine 30 gün el konulacak ve araçları trafikten menedilecek. Ayrıca bu kişiler hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatılacak.

ORİJİNAL PLAKA NASIL OLMALI?

Yetkililer, orijinal bir plakanın 11x52 ebatlarında olması, karakterler ve boşluklar arasında yönetmelikte belirlenen standart ölçüleri taşıması gerektiğini hatırlatıyor. Orijinal plakalarda, dalgalı, TR rumuzlu ve ay yıldızlı hologramların belirli açılardan görülebildiği ve zorunlu mührün okunaklı olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, sosyal medyada veya internette "hızlı plaka çıkartılır" şeklinde ilan veren kişilere itibar edilmemesi gerektiği, bu tür ilanları verenler hakkında Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince suç duyurusunda bulunulduğu vurgulanıyor.

KAREKOD VE 12 HANELİ SERİ NUMARA ÖNLEMİ

Plakalarda dijitalleşme ve güvenlik düzeyini artırmak amacıyla 1 Ocak 2024 itibarıyla yeni nesil güvenlik unsurlarına geçilmişti. Bu tarihten itibaren basılan tüm plakalarda karekod ve 12 haneli seri numarası bulunuyor. Denetim yapan ekipler, bu sistem sayesinde plakanın hangi birimde basıldığını anında teyit edebiliyor.

Mevcut aracında APP plaka bulunan vatandaşların idari yaptırımla karşılaşmamak için orijinal mühürlü plakalarını araçlarına takmaları gerekiyor.

Orijinal plakası bulunmayanların ise kolluk kuvvetlerine kayıp başvurusunda bulunduktan sonra noterlikler aracılığıyla plaka basım talep belgesi alarak ilgili şoförler odasından yasal plakalarını çıkartmaları gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber

Apartman ve Sitelerde Oturan Milyonları İlgilendiren Uygulamada Flaş Karar: Bir Dönem Sona Erdi! Borç Listeleri Artık Asılamayacak Milyonları İlgilendiren Uygulamada Flaş Karar: Bir Dönem Sona erdi Artık Asılamayacak
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Mesajı
Bursa Büyükşehir Belediyesine Operasyon: Gözaltındaki Başkan Mustafa Bozbey'den İlk Açıklama Gözaltındaki Başkan Mustafa Bozbey'den İlk Açıklama
Abdülkadir Selvi’den CHP Hakkında Çarpıcı Kulis: 'Mutlak Butlan' mı Geliyor? Abdülkadir Selvi’den CHP Hakkında Çarpıcı Kulis: 'Mutlak Butlan' mı Geliyor?
Savaşta 32'nci Gün! ABD Basınından Flaş İddia: Trump, Hürmüz Boğazı'ndan Vaz mı Geçiyor? Trump, Hürmüz Boğazı'ndan Vaz mı Geçiyor?
Manisa'da Aile Katliamı: Eşini, Kayınvalidesini, Kayınpederini ve Kayınbiraderini Öldürdü Eşini, Kayınvalidesini, Kayınpederini ve Kayınbiraderini Öldürdü
Eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin Tacizine Uğradığı İddia Edilmişti... Genç Kızın Son Sözü Yürekleri Parçaladı Hasbi Dede’nin Tacizine Uğradığı İddia Edilmişti... Genç Kızın Son Sözü Yürekleri Parçaladı