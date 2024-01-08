Savcı izne çıktı, Sinan Ateş'in eşi tepki gösterdi: Çocuklarımın ruhunda yer edinen bu korku bir gün bile izne çıkmıyor

Öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, savcının izne çıkmasına "Adalet istiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

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Savcı izne çıktı, Sinan Ateş'in eşi tepki gösterdi: Çocuklarımın ruhunda yer edinen bu korku bir gün bile izne çıkmıyor

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in soruşturma dosyasına bakan savcının izne çıkmasına Ateş'in eşi Ayşe Ateş tepki gösterdi.

Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Adalet istiyoruz" diye seslendi.

Ayşe Ateş, "birçok uykusundan “Baba!” çığlığıyla uyanan iki evladın yüreğine ekilecek bu şafak tohumları da adaletin ta kendisidir. Bu kapsamda sizlere şunu sormak istiyorum: Sizin hiç her sabah okula gitmeden önce “Anne seni de öldürmeyecekler değil mi?” diye soran bir evladınız oldu mu? Biliniz ki çocuklarımın ruhunda yer edinen bu korku bir gün bile izne çıkmıyor" dedi.

Ayşe Ateş'in mesajı şöyle:

"Başta eşim Şehit Sinan Ateş’in dosyasına bakan Sayın Savcı Ayhan Ay olmak üzere adaleti sağlamakla mükellef bütün kişilere: Adalet istiyoruz… Adaletsiz geçen her günde suç, cezanın karşısında artan bir kibirle dikiliyor. Kibir, güveni doğuruyor. Güven, korkuyu yeniyor. Orada yenilen korku burada vücut buluyor. Adaletin gözleri tam da olması gerektiği gibi kapalı. Peki, neden? Karanlıktayız. Anlamamıza yardımcı olacak bir ışık arıyoruz. Bekliyoruz… Cuma cuma, seçim seçim bekliyoruz. Öyle bir bekleyiş ki bir yanına korkuyu almış, diğer yanına kaygıyı. Arkasında umut var, iman var, inanç var. Önünde cesaret, metanet, dirayet… Yürüdüğü yer de yön de karanlık. Yolumuzu aydınlatacak bir ışık arıyoruz. Ve biliyoruz ki “Her karanlık ona son verecek şafağın tohumlarını içinde taşır.” Kalbi yorgun bir babanın, gözü yaşlı bir ananın, kederli bir eşin, bir yarısını kaybeden kardeşin ve birçok uykusundan “Baba!” çığlığıyla uyanan iki evladın yüreğine ekilecek bu şafak tohumları da adaletin ta kendisidir. Bu kapsamda sizlere şunu sormak istiyorum: Sizin hiç her sabah okula gitmeden önce “Anne seni de öldürmeyecekler değil mi?” diye soran bir evladınız oldu mu? Biliniz ki çocuklarımın ruhunda yer edinen bu korku bir gün bile izne çıkmıyor."

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