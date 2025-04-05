Şarampole Yuvarlanan Otomobilden Mucize Kurtuluş

Şırnak merkez Balveren Beldesi’nde, Milli Jandarma Karakol Komutanlığı yakınlarında bir otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, mucizevi bir şekilde araçta bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu.

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Şarampole Yuvarlanan Otomobilden Mucize Kurtuluş

Olay, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Volkswagen Passat marka otomobil, şarampole savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde araçta bulunan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hastaneye sevk edilmelerine gerek olmadığı belirtildi. Kaza sonrası araç, olay yerine çağrılan kurtarıcıyla şarampolden çıkarılarak yola geri çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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