'Sarallar' Davasında Flaş Gelişme! Merve Özbey'in Eşi Kenan Koçak Hakkında Karar

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İstanbul’da “Sarallar” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyesi Turan Yıldırım’ın yurtdışına kaçırılmasına yardım ve yataklık ettiği iddia edilen 62 sanıklı dava, İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. 20 Haziran 2025’te görülen duruşmada, aralarında ünlü şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü M.D.K.’nin de bulunduğu 20 sanığın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, 9 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti ve duruşmayı erteledi.

DAVAYA İLİŞKİN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan 248 sayfalık iddianamede, Sarallar suç örgütünün İlyas Saral liderliğinde hiyerarşik bir yapıyla faaliyet gösterdiği, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde korku ve sindirme politikası uyguladığı belirtildi. Örgütün, silahlı eylemlerle suç işlediği, polis uygulamalarında yakalanan silahların yerine kolaylıkla yenilerini temin ettiği ve kamu görevlileriyle çıkar ilişkileri kurarak soruşturmaları örtbas etmeye çalıştığı vurgulandı.

İddianameye göre, Turan Yıldırım’ın 15 Ocak 2025’te Edirne İpsala Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’a kaçırıldığı, bu organizasyonda Kenan Koçak ve Emniyet Müdürü M.D.K.’nin kilit rol oynadığı öne sürüldü. Güvenlik kameraları ve PTS kayıtları, Yıldırım’ın Koçak ve M.D.K. ile birlikte sınır kapısına gittiğini gösterdi. Koçak, Yıldırım’ı ikametinde sakladığı ve kaçışına yardım ettiği iddiasıyla suçlanırken, M.D.K.’nin resmi aracıyla Yıldırım’ı sınıra taşıdığı belirtildi.

SUÇLAMALAR VE HAPİS TALEPLERİ

İddianamede, Kenan Koçak hakkında “suçluyu kayırma,” “göçmen kaçakçılığı” ve “suç işlemek amacıyla kurulan organizasyona bağlı olarak organize suçlara iştirak” suçlarından 13 yıl 9 ay toplam 22 yıl hapis cezası talep edildi. M.D.K. ise kamu görevlisi olması nedeniyle aynı suçlardan 14 yıldan 35 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanıyor. Firari Turan Yıldırım için ise “nitelikli yağma,” “suç işlemek amacıyla kurulan organıisyona bağlı olarak organize suçlara iştirak,” “kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 30 yıldan 60 yıla kadar hapis isteniyor. Diğer 59 sanık için de 6 yıldan 33 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi.

SANIKLARIN SAVUNMALARI

Duruşmada savunma yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları reddederek beraat ve tahliye talebinde bulundu. Kenan Koçak, ifadesinde iki günlük tatile gittiğini iddia etse de gümrük kayıtları, olay günü saat 17:34’te Yunanistan’a çıkış yaptığını ve 20:31’de Türkiye’ye döndüğünü gösterdi. M.D.K. ise Yıldırım’la aynı güzergâhta olmasının tesadüf olduğunu savundu, ancak ifadeleri çelişkili bulundu.

TAHLİYE KARARI VE DEVAM EDEN SÜREÇ

Mahkeme, Koçak ve M.D.K.’nin de aralarında bulunduğu 20 sanığın tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Ancak, 9 sanığın tutukluluğu devam ediyor. Firari Turan Yıldırım hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunurken, örgütün lideri İlyas Saral ve diğer kilit isimlerin yargılanması sürüyor.

Kaynak: İHA