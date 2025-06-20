Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Malatya'da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malatya'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve 2'nci Ordu Komutanlığı'nı ziyaret ederek kentte ilişkin bilgi aldı.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere bugün Malatya'ya geldi. İlk olarak Malatya Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Güler, tören mangasını selamladıktan sonra Vali Seddar Yavuz ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Malatya'da - Resim : 1

Bakan Güler'e ziyaretlerinde 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve İl Emniyet Müdürü Arif Çankal eşlik etti. Heyet, Valilik binasında gerçekleşen görüşmenin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.

Ziyaretinin son bölümünde 2'nci Ordu Komutanlığı'nı ziyaret eden Güler, askeri yetkililerle toplantı yaptı.

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Kaynak: İHA

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