Sara Hastası Adamdan Acı Haber

Olay, Alaca ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, sara hastası olduğu belirtilen İsmail İşeri'den (57) haber alamayan annesi, kontrol amacıyla oğlunun evine gitti.

Eve giren anne, oğlunu hareketsiz halde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde İşeri’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından İşleri'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Polis ekipleri meydana gelen olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA