Şanlıurfa'daki Okul Saldırısı Sonrası RTÜK Devrede

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir okulda yaşanan ve 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı sonrası RTÜK’ten yayın kuruluşlarına sert uyarı geldi. Üst Kurul, çocukların ruh sağlığını ve ailelerin mahremiyetini hiçe sayan yayınlar hakkında "ivedilikle" yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yönelik düzenlenen ve toplumda büyük infial yaratan silahlı saldırı sonrası medya kuruluşlarına yönelik bir uyarı yayımladı.

'KABUL EDİLEMEZ'

RTÜK’ün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, 6112 sayılı Kanun hatırlatılarak yayın ilkelerine azami hassasiyet gösterilmesi istendi. Özellikle saldırı anına ait şiddet içeren görüntülerin ve öğrencileri travmaya sürükleyebilecek içeriklerin paylaşılmasının "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalıdır. Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır. Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır."

Kaynak: AA

