Şanlıurfa'da silahlı seçim kutlamasında bir kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhur İttifakı seçmeni tarafından yapılan silahlı kutlamalar sırasında kurşun isabet eden 1 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa'da silahlı seçim kutlamasında bir kişi yaralandı

Şanlıurfa'da silahlı seçim kutlaması yapan Cumhur İttifakı seçmenleri bir kişiyi yaraladı.

Kesin olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Cumhur İttifakı seçmenleri evlerinin çatı ve balkonlarından tabanca ve tüfekle havaya ateş açarak kutlama yaptı. 

1 KİŞİ YARALANDI

Kutlamalar sırasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, ismi öğrenilemeyen kişiye isabet etti.

Yaralı, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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