Şanlıurfa'da silahlı seçim kutlamasında bir kişi yaralandı

Şanlıurfa'da silahlı seçim kutlaması yapan Cumhur İttifakı seçmenleri bir kişiyi yaraladı.

Kesin olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Cumhur İttifakı seçmenleri evlerinin çatı ve balkonlarından tabanca ve tüfekle havaya ateş açarak kutlama yaptı.

1 KİŞİ YARALANDI

Kutlamalar sırasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, ismi öğrenilemeyen kişiye isabet etti.

Yaralı, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.