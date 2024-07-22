Şanlıurfa'da Polis ve Jandarmadan Operasyon: 11 Gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Kent merkezi ve kırsal bölgelerde düzenlenen 4 ayrı operasyonda 5 kilo 800 gram skunk maddesi, 2 kilogram kubar esrar maddesi, 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca fişeği ve bu tabancalara ait 5 adet şarjör ele geçirildi.

Operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: DHA