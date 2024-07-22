Şanlıurfa'da Polis ve Jandarmadan Operasyon: 11 Gözaltı
Şanlıurfa'da polis ve jandarma 4 ayrı uyuşturucu ve silah operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi.
Kent merkezi ve kırsal bölgelerde düzenlenen 4 ayrı operasyonda 5 kilo 800 gram skunk maddesi, 2 kilogram kubar esrar maddesi, 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca fişeği ve bu tabancalara ait 5 adet şarjör ele geçirildi.
Operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: DHA