Şanlıurfa'da Polis ve Jandarmadan Operasyon: 11 Gözaltı

Şanlıurfa'da polis ve jandarma 4 ayrı uyuşturucu ve silah operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Polis ve Jandarmadan Operasyon: 11 Gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Kent merkezi ve kırsal bölgelerde düzenlenen 4 ayrı operasyonda 5 kilo 800 gram skunk maddesi, 2 kilogram kubar esrar maddesi, 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca fişeği ve bu tabancalara ait 5 adet şarjör ele geçirildi.

Operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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