Şanlıurfa’da İnşaatta Acı Olay! 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa’da devam eden bir inşaatta meydana gelen olayda, oyun oynayan iki çocuğun üzerine demir profil devrildi. Olay yerine gelen ekipler, Gazale Şeriy ile Ahmet Şeriy’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
Şanlıurfa’da İnşaatta Acı Olay! 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa’da yapımı süren bir inşaatta meydana gelen kazada iki çocuk yaşamını yitirdi.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan Koçören Mahallesi’nde gerçekleşti. İnşaat sahasında oynadıkları belirtilen Suriye uyruklu Gazale Şeriy (11) ile Ahmet Şeriy (2)’in üzerine demir profil devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede iki çocuğun da olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Çocukların naaşları, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Şanlıurfa
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Bakan Uraloğlu Hatay'da: Modern İpek Yolu’nun Kilit Projesinde Son Durum Ne? Modern İpek Yolu’nun Kilit Projesinde Son Durum Ne?
22 Milyon Liralık Para Trafiği İfşa Oldu! 30 Gözaltı 22 Milyon Liralık Para Trafiği İfşa Oldu! 30 Gözaltı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Su Kaynaklarında Radon Seviyesi Yükseldi: Uzmanlardan Korkutan Açıklama! Büyük Depremin Habercisi mi? O Bölgede Radon Seviyesi Yükseldi: Uzmanlardan Korkutan Açıklama! Büyük Depremin Habercisi mi?
Futbolda Yasa Dışı Bahis ve Şike Operasyonu: 32 Kişi Gözaltına Alındı Futbolda Yasa Dışı Bahis ve Şike Operasyonu
Ünlü Oyuncu Yalçın Özden Yoğun Bakımda! Beyin Kanaması Geçirdi Ünlü Oyuncu Yalçın Özden Yoğun Bakımda! Beyin Kanaması Geçirdi
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması… Serbest Bırakılmışlardı: Savcılık İfadeleri Ortaya Çıktı Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması… Serbest Bırakılmışlardı: Savcılık İfadeleri Ortaya Çıktı
Ramazanda Lüks Sahur Trendi Zirvede: Kişi Başı Sahur Fiyatları Görenleri Şoke Etti Ramazanda Lüks Sahur Trendi Zirvede: Kişi Başı Sahur Fiyatları Görenleri Şoke Etti