Şanlıurfa’da İnşaatta Acı Olay! 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa’da yapımı süren bir inşaatta meydana gelen kazada iki çocuk yaşamını yitirdi.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan Koçören Mahallesi’nde gerçekleşti. İnşaat sahasında oynadıkları belirtilen Suriye uyruklu Gazale Şeriy (11) ile Ahmet Şeriy (2)’in üzerine demir profil devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede iki çocuğun da olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Çocukların naaşları, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA