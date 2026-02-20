Şanlıurfa’da İnşaatta Acı Olay! 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa’da devam eden bir inşaatta meydana gelen olayda, oyun oynayan iki çocuğun üzerine demir profil devrildi. Olay yerine gelen ekipler, Gazale Şeriy ile Ahmet Şeriy’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şanlıurfa’da yapımı süren bir inşaatta meydana gelen kazada iki çocuk yaşamını yitirdi.
Olay, Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan Koçören Mahallesi’nde gerçekleşti. İnşaat sahasında oynadıkları belirtilen Suriye uyruklu Gazale Şeriy (11) ile Ahmet Şeriy (2)’in üzerine demir profil devrildi.
OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede iki çocuğun da olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Çocukların naaşları, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
