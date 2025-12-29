Şanlıurfa’da Feci Kaza! 4 Kişi Aranıyor

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına düştü. Feci olayda baba ve 3 çocuğu aranıyor.

Şanlıurfa’da Feci Kaza! 4 Kişi Aranıyor
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Halil Gündüz yönetimindeki henüz plakası tespit edilemeyen otomobil, kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, ambulans ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Otomobilde bulunduğu değerlendirilen 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı. Harran Kaymakamı Harun Reşit Han ile Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz da çalışmaları olay yerinden takip ediyor.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada sulama kanalına düşen otomobilde 6 kişinin bulunduğu, düştükten kısa süre sonra araçtaki 2 kişinin kendi imkanıyla sudan çıktığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Araç içerisinde bulunan H.G (42) isimli vatandaşımız ve 3 çocuk maalesef kanal içinde kalmıştır. Vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmalarına en hızlı şekilde başlanmıştır. Dalgıç ekipler marifetiyle kanalda arama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. AFAD, belediye, emniyet, jandarma ve sağlık birimlerimizin birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalar bir vali yardımcımız tarafından yerinde koordine edilmektedir. Vatandaşlarımızın en kısa sürede bulunması için büyük bir gayret gösterilmektedir."

Kaynak: AA

