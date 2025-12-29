Esenyurt'taki Feci Kazada 5 Kişi Hayatını Kaybetmişti! Kahreden Detay Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşanan trafik kazası, cumartesi günü saat 17.10 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı’nda meydana geldi. Niyazi Çelik (61) idaresindeki servis minibüsü, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

KAZADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 1’i çocuk olmak üzere 2’si ağır toplam 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Kazada hayatını kaybeden sürücü Niyazi Çelik ile Ahmet Kandemir ve Hacer Çakmakçı’nın cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

‘EK İŞ OLARAK SERVİS ÇEKİYORDU’

Kazaya ilişkin konuşan sürücü Niyazi Çelik’in amcasının oğlu Nizamettin Çelik, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Amcasının oğluyum. Orada ücretsiz hizmet taşımacılığı yapıyordu. Tabii yolcuları almaya gitmiş. Gelirken fren boşalmasından dolayı kaza geçirmişler. Bizim de kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Ücretsiz hizmet yapan biridir. 3-4 sene önce Hacca da gitmişti. Durum bundan ibaret. Biz de üzgünüz. Ek iş servis çekiyordu, hafta sonu da o pazarda ücretsiz hizmet taşımacılığı yapıyordu. Önce Mimar Sinan'a kaldırdılar, orada Çam Sakura'ya getirdiler, orada vefat etti. Fren boşalmasından dolayı olan bir hadise. Biz de üzgünüz. Rapor bekliyoruz. Dört çocuğu var; 3 kız 1 oğlu var. Onlar taziye evindeler, orada bekliyorlar. Biz de buraya rapor almak için geldik.”

‘BİR ŞOFÖR RAHATSIZLANINCA ONU ÇAĞIRMIŞLAR’

Kazanın nasıl meydana geldiğine dair aileden gelen bilgiler de dikkat çekti. Nizamettin Çelik, şunları söyledi: "Hanımı dedi ki; 'Bir şoför hastalanmış gitmemiş, onu çağırmışlar 'Gel al' diye. Hadise aynı böyle gelişmiş. O da 'Ben bugün gelemeyecektim' demiş. 'Bir şoför rahatsız gelemez, sen gel al' demişler. O da ücretsiz gitmiş, taşımacılık yaparken fren boşalması olmuş. Normalde o arabanın o gelişi viteste değil. Kalp krizi de olsa o araba viteste olsa o hızı yapmaz. Mermi gibi araba geliyor, bu fren boşalmasından dolayı o dereye uçmuş" dedi.

Kaynak: DHA