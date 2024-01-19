Şanlıurfa'da bir kadın evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Şanlıurfa'da 24 yaşındaki bir kadın, evinde silahla vurulmuş olarak bulundu.

Şanlıurfa'da bir kadın evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kadın, evinde silahla vurulmuş bulundu.

Atakent Mahallesi'nde bir evde silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Adrese giden polis ve sağlık ekipleri, göğsünden yaralanan H.C'nin (24) yaşamını yitirdiğini belirledi.

H.C'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Evde bulunan 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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