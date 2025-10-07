Şanlıurfa’da 2 Bin 128 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Şanlıurfa’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir araçta yapılan aramada 2 bin 128 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şanlıurfa’da 2 Bin 128 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir şüpheliyi takibe aldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği aramada, şüpheliye ait araçta çok sayıda sentetik hap bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

