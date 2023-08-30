Sanatçı Ünal Silver'in cenaze programı belli oldu

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Ünal Silver, 75 yaşında hayatını kaybetti. Ünal Silver'in cenaze törenin detayları belli oldu. Detaylar usta oyuncunun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Sanatçı Ünal Silver'in cenaze programı belli oldu

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Diriliş: Ertuğrul", "Poyraz Karayel", "Bir Bulut Olsam" gibi dizilerde rol alan oyuncu Ünal Silver, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının menajerlik ajansı Renda Güner, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Usta oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu çok özleyeceğiz" ifadeleriyle Silver'in vefatını duyurdu.

Usta oyuncunun cenazesi 31 Ağustos Perşembe günü Şakirin Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kurtköy Osmangazi Mezarlığına defnedilecek.

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